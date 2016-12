I AM GREEK AND I WANNA GO HOME

Αυτή είναι η φράση και το κεντρικό μήνυμα που αποστέλλεται παντού μέσω διαδικτύου, από την Ανεξάρτητη εθελοντική κίνηση με σκοπό την επιστροφή των Ελληνικών αρχαιοτήτων που παράνομα κρατούνται εκτος Ελλάδας.Εμπνευστής και δημιουργός είναι ο Μουσικοσυνθέτης και φωτογράφοςο οποιος διαμένει και δραστηριοποιείται στο Oldenburg της Βόρειας ΓερμανίαςΗ Ανεξάρτητη αυτή κίνηση, απέκτησε χιλιάδες υποστηρικτές στο διαδίκτυο, μιας και ξεκίνησε μέσω Facebook, από το προσωπικό Προφίλ του Ares Καλογερόπουλος.Το μήνυμα "I AM GREEK AND Η WANNA GO HOME" καθώς και η αισθητική ματια που συνοδεύει τις εικόνες, είναι δημιουργημένες ώστε να χτυπήσουν τις πόρτες του συναισθήματος εντός και εκτός Ελλάδας. Για αυτό το λόγο άλλωστε επικοινωνείται στην Αγγλική γλώσσα. Το δεύτερο μήνυμα που συνοδεύει αυτήν την κίνηση είναι " Our Badget is our Love" που δηλώνει ξεκάθαρα πως απλώς και μόνο με την αγάπη μας για την Ελλάδα και τον κοινό στόχο, μπορεί αυτή η κίνηση να επικοινωνηθεί, έξω από χρηματοδοτήσεις και κονδύλια στήριξης.Η αγάπη μας και η εθελοντική μας εργασία για τον κοινό αυτόν Εθνικό στόχο είναι αρκετή και μάλιστα πιο ισχυρή από κάθε χρηματική υποστήριξη!Ευχαριστώ προσωπικά όλους σας μέσα από την καρδιά μου!Ares Kalogeropoulos